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Çorum’a hayran kaldılar

Çorum'da düzenlenen 7. Anorganik Kimya Kongresi’nde bir araya gelen 60 farklı üniversiteden 25'i yabancı 350 civarında bilim insanı, Çorum Müzesi’ni ziyaret etti.

Çorum’a hayran kaldılar

Çorum'da düzenlenen 7. Anorganik Kimya Kongresi’nde bir araya gelen 60 farklı üniversiteden 25'i yabancı 350 civarında bilim insanı, Çorum Müzesi’ni ziyaret etti.

23 Haziran 2019 Pazar 20:00
Çorum’a hayran kaldılar

Hitit Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yılda bir düzenlenen Anorganik Kimya Kongresi’nde kendi alanında önemli çalışmalara sahip bilim insanlarının bir araya geldiğini söyledi.

Amerika, Almanya, Fransa, Özbekistan, Portekiz ve Azerbaycan gibi ülkelerinden çok sayıda akademisyenin Çorum’a geldiğini belirten Gökmeşe, bilim insanlarıyla Çorum Müzesi’ni gezdiklerini, sonrasında ise Boğazkale’deki Hattuşa Barış Günleri etkinliğine katılım sağlayacaklarını söyledi.

Müze gezisi esnasında muhabirimize konuşan Almanya Bonn Üniversitesi İnorganik Kimya Enstitüsü'nden Prof. Dr. Robert Glaum, Çorum’u ve Hititleri ortaokul sıralarında öğrendiğini belirterek, “Çorum’a geleceğimi hiç hayal etmemiştim. Geldiğimde ise Çorum’un tarihi olsun, kent dokusu olsun beni çok etkiledi” dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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