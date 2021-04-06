Çorum’a göğüs cerrahı ile 6 diş hekimi atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum’a 1 Göğüs Cerrahı Uzmanı, 6 Diş Hekimi ve 5 eczacının atandığını söyledi.

Ahlatcı; “Atamaların yapılması hususunda taleplerimizi geri çevirmeyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya teşekkür ederiz. Pandemi sürecinde ilimizde sağlık alanında sıkıntı yaşanmaması için gereken tüm çabayı gösterdik. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

