Çorum’a göğüs cerrahı ile 6 diş hekimi atandı
Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize 1 Göğüs Cerrahı Uzmanı, 6 Diş Hekimi ve 5 eczacının atamasının yapıldığını bildirdi.
Güncel 06.04.2021, 23:15
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çorum’a 1 Göğüs Cerrahı Uzmanı, 6 Diş Hekimi ve 5 eczacının atandığını söyledi.
Ahlatcı; “Atamaların yapılması hususunda taleplerimizi geri çevirmeyen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya teşekkür ederiz. Pandemi sürecinde ilimizde sağlık alanında sıkıntı yaşanmaması için gereken tüm çabayı gösterdik. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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