“Çorum’a gelecek her yatırım bizleri gururlandırır”

Milletin İYİ Parti’ye muhalefet görevi vererek iktidarı denetleme vazifesini kendilerine tevdi ettiğini ifade eden Özsaçmacı, “Bu nedenle ülke geneli ve şehrimiz ile alakalı olan konularda yapılması gerekenleri siyasi üslup ve yöntemlerle kamuoyuna sunmaya gayret etmekteyiz. Kısaca muhalefetin tanımı; Muhalefet partileri iktidar partisini denetler. Yanlış giden konularda iktidarı uyarır ve çareler üretir. İktidar başarısızsa, muhalefet partisi denetimi iyi yapamıyor demektir” dedi.

Çorum’un uzun yıllardır beklenen yatırımları alamamış ise bu muhalefetin denetimini iyi yapamadığı anlamı taşıdığını vurgulayan Bekir Özsaçmacı, “İYİ Parti olarak bugüne kadar söylenmeyeni, yapılmayı yaparak iktidarın çalışmasını teşvik eden bir takım öneriler ve görüşlerimizi sizlerin huzurunda kamuoyu ile paylaştık paylaşmaya devam edeceğiz.

İktidar Çorum’da başarısız ise bu muhalefetin denetimini iyi yapamadığı anlamına gelmektedir. O nedenle Çorum’a gelecek her yatırım her hizmet bizleri gururlandırır, siyasi nezaketleri olgunlaştırır. Bugüne kadar Çorum dikkate alınmamış olabilir eğer bugünden sonra iktidar partisi bu başarısızlığa devam ederse kendi adımıza muhalefet görevini yerine getiremediğimizi söylemekten çekinmeyiz” diye konuştu.

Çorum’a gelecek her yatırımın hepimizi ilgilendirdiğini kaydeden Özsaçmacı, “Hafta sonu iktidarın yapmış olduğu bir dizi çalışma ve faaliyetler sevindiricidir. Çorum’a gelen ve gelecek olan yatırımlarda bizimde katkımız oldu ise şehrimiz adına gurur duyarız.

İYİ Parti ticaret yapmıyor, siyaset üretiyor. Böyle yapmaya da devam edecektir. Milletimizin ve ülkemizin menfaatlerini koruyup kollamak için yola çıktık. Alnımız açık, duruşumuz net. Türkiye'nin mecbur bırakıldığı ucube bir sistemden kurtarılması gerektiğine inanıyor ve bu uğurda mücadele ediyoruz. Mücadelemizin hedefi de bellidir: Türkiye'yi İyileştirilmiş Parlamenter Sistem'e kavuşturmak. Sözümüzü doğru okumak için, 2 yıldır verdiğimiz mücadeleyi ve ödediğimiz bedelleri de hesaba katmak gerekir. İYİ Parti vardır. Umut vardır. Çare vardır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)