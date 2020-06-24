Çorum’a entertip dizgi makinesinin gelişi ve mürettipler için yol ayrımı

Başlıklarla birlikte yazı metinlerinin de tek tek elle dizildiği günlerden, entertip dizgi makinası ile yazıların dizilişine, fotoğrafların klişe yapılarak basılabildiği tipo baskıdan ofset baskıya ve pikaj-montaj tekniğine, renkli gazete basılabilmesi için Çorum’a matbaa kuruluşuna, son olarak da sayfa tasarımları dahil her şeyin bilgisayarda hazırlanıp, link vasıtasıyla sayfaların Ankara’ya gönderildiği, orada web ofset tekniğiyle basılıp gece yarısı Çorum’a ulaştırıldığı bugünkü aşamaya…

Daha dijital teknolojinin geldiği noktadan bahsetmiyoruz.

TÜFEK İCAT OLDU…

Nizamettin Oktay, matbaacılık anılarını anlatırken, bir noktaya önemle dikkat çekiyor ve bilinen deyimle de bunu şöyle izah ediyor:

“Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.”

Yerel gazetecilik son derece meşakkatli bir iştir.

Bir yerel gazeteyi yaşatmak çok zordur. Bu yüzden de, geçmişte yerel gazetelerin birleşmelerine sık sık tanık olunuyordu. Nitekim, 1960’lı yıllarda Nizamettin Oktay’ın çalıştığı Yeni Adım gazetesi ile Yeni Çorum birleşir, “Yeni Gün” adıyla yayın hayatına devam eder.

Mehmet Yolyapar, 1970 yılında Çorum Ekspres gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladığı zaman, Nizamettin Oktay da bu gazetenin matbaa kadrosundadır.

Orhan Çöplü’nün Yazı İşleri Müdürü olduğu Çorum Ekspres Gazetesi ve Aydın Kalelioğlu’nun sahibi olduğu Yeni Gün Gazetesi…

12 Mart 1971 Muhtırası’ndan hemen bir ay sonra, iki gazete birleşir. Kısa bir süre Çorum Ekspres olarak devam eder, ilerleyen günlerde de “Çorum” adını alır.

Gazetenin yazı işlerini, Yeni Gün’den gelen Hikmet Uçar ile Çorum Ekspres’ten gelen Mehmet Yolyapar omuzlamaktadır.

Bu gazetede Mehmet Yolyapar, muhabir, yazı işleri müdürü, genel yayın müdürü sıfatlarıyla 1980’e kadar göreve devam eder.

Gazetelerin birleşmesi aşamasında, Nizamettin Oktay da mürettip kadrosundadır.

Ama işte 1972 yılında “tüfek icat edilir”…Çorum’a ilk kez entertip dizgi makinesi getirilir. Dolayısıyla, mürettiplere ihtiyaç kalmamıştır.

İSTEM BASIMEVİ

Bu durumda, Nizamettin Oktay da kendi matbaasını kurmaya karar verir.

Yıl 1973…

Şimdi yerinde çay bahçesi bulunan Verem Savaş Dispanseri’nin aralığında, İstem Basımevi hizmete girer. Basımevinin isim babası da, Nizamettin Usta’nın yakın arkadaşı Mehmet Yolyapar’dır.

Nizamettin Oktay’ın anlatımına göre, o tarihlerde halk “basımevi”ni anlamamakta, bizzat kendisine gelip, “Usta matbaa nerde?” diye sormaktadır.

Bir süreliğine, “basımevi” yerine “matbaa” sözcüğünü kullanmak zorunda kalışı bundandır.





Çorum’da, bir dönemin matbaacılık sektöründeki önemli isimleri…(Soldan sağa) Nurettin Gürgen, Ramazan Kazancı, İsmail Kırdı, Cemal Gazi Yağ, Osman İbik, ismi hatırlanamayan bir çocuk, Rıza Cerit, Orhan Berker, Nizamettin Oktay, Kadir Sol, Mustafa Tekkeşin.

Nizamettin Oktay, Ahmet Oktay ve Şeref Özyurda…

Matbaacı arkadaşların stüdyoda çekilmiş anı fotoğrafları.,..Yaşar Kuzgun; Nizamettin Oktay, İsmail Somun ve Kemal Kuzgun.

Abdullah Öğülmüş, Nizamettin Oktay, Yusuf Kenan Ertürk, Mehmet Yücel…

1960’lı yıllar… Çorum yerel basınının temel taşları…Ahmet Küreli, Aydın Kalelioğlu, Osman Eftekin, Mustafa Karakaşlı. Oturan Muzaffer Artuk. (Bu beş kişiden yalnızca Aydın Kalelioğlu hayatta…Allah uzun ömürler versin, Gökova Akyaka’da yaşıyor)

Bisikletin üzerindekiler Nizamettin Oktay ve Kemal Kuzgun…Oturan Yaşar Kuzgun…1960’ların başları…

Osman Köstek ile Nizamettin Oktay, Çorum Ekspres Gazetesi’nin karşısında, Belediye’nin duvarına yaslanarak dinleniyorlar.

İsmail Kırdı, muhabir Abdullah Öğülmüş ve Yaşar Kuzgun.

Vahide-Nizamettin Oktay çiftinin düğününden…Oturanlar: Orhan Berker, Vahide-Nizamettin Oktay, Muzaffer Erdine. Ayaktakiler: Yusuf Kenan Ertürk, İsmail Kırdı, Mehmet Oktay, Osman Köstek, İsmail Somun, Fikret Berker. (Tarih: 20 Ağustos 1970)

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