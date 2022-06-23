“Çorum’a emek harcayan kim varsa başımızın tacı”

Çorum’da 19 Mayıs 2021 tarihinde kurulan ve geçen ay bir yılı geride bırakan kardeş kuruluşları Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği Başkan Vekili Nazlıcan Özten ve dernek yöneticilerinin katılımı ile Çorum basını ile buluşan Selahattin Toprakçı; “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz” dedi.

Dalgıçlar Otel’de önceki akşam düzenlenen yemek programında gurbette çalışan Çorumlular ve işverenler ile hemşehrileri arasında köprü olmak adına kurulan Avrupa Çorumlular Derneği’nin bir çok ülkede faal şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Toprakçı, Çorum basınının ilimiz adına gecesini gündüzüne katarak önemli çalışmalar yaptığını, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin bu sayede Çorum hakkında bilgi edindiğini ve memleketten güzel haberler alabildiğini kaydetti.

Avrupa Çorumlular Derneği olarak tüm etnik kökenleri kucaklayarak ve kimseyi ötekileştirmeden Çorum için ne yapabilecekleri hakkında sürekli kafa yorduklarını belirten Selahattin Toprakçı: “Bizler nasıl dışarıda her zaman biraraya geliyorsak, Çorum’da yaşayan hemşehrilerimiz de öyle olmalı. Biz Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Çorum’un zaten yeterince düşmanı var. Çorum’a kim dost ise kim Çorum için emek harcıyorsa kim Çorumluyu kucaklıyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz Çorum’u seviyoruz” diye konuştu.

Programda Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği Başkan Vekili Nazlıcan Özten de bir konuşma yaparak özellikle hayata 1-0 geriden başlayan çocukların eğitimi ve sağlığına katkı sağlamak için bir yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek Avrupalı İşadamları Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı’nın bugüne kadar önemli katkılar sağladığını, kendilerine rol model olarak yol önderliği yaptığını, çocuklar için geliştirdikleri bir çok projeye Çorumlulardan da destek beklediklerini anlattı.

(Volkan SINAYUÇ)

