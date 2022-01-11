Çorum’a EDS kuruluyor!

Vali Mustafa Çiftçi, Sungurlu-Çorum ve Çorum-Sungurlu arasında kurulan EDS sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. EDS’nin şehir içindeki geçişleri kapsamadığını ifade eden Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Karayollarının EDS tabelalarının kurulumlarını gerçekleştirdiğini söyledi. Şu anda Sungurlu’nun çıkışından Çorum’un girişine kadar yaklaşık 61 bin 197 metrede koridor oluşturulduğunu bildiren Çiftçi, “Çorum’un çıkışından Sungurlu’nun girişine kadar 61 bin 57 metrede ortalama hız sınırı oluşturuldu. İçişleri Bakanlığı’ndan talimat gelmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı Trafik Başkanlığı’nın sorumluluğunda bu iş yürütülüyor.

ŞEHİR GEÇİŞLERİNİ KAPSAMIYOR

Talimat geldiğinde sistem devreye alınacak. Bu, şehir geçişlerini kapsamıyor. Sungurlu ve Çorum içindeki şehir içindeki geçişleri kapsamıyor. Kırmızı ışık ihlallerini kapsamıyor. İleride 2.etap olarak bunlar da sisteme dahil edilebilir. Ortalama hız ve anlık hız ölçümlerine girebilir. İçişleri Bakanlığı’ndan sisteminin devreye alınması talimatı geldiğinde ortalama hızın ne olduğuna İl Trafik Komisyonu’nun alacağı karar ile belli olacak. Sistem devreye girmiş olacak” dedi.

