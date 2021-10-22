“Çorum’a desteğimiz artarak devam edecek”

Çorum’da düzenlenen 9. Tarım ve Hayvancılık ile Canlı Hayvan Fuarı’nın açılışına katılarak ilimize heybesi dolu geldiğini ve 1 milyar TL’lik destekle geldiğini dile getiren Bakan Bekir Pakdemirli son üç yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artırarak 24 milyar TL’ye çıkardıklarını, 2022 yılında bu rakamı 26 milyara çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.



Türkiye’de tarım sektörünün büyümeye devam ettiğini ifade ederek geçen yıl tarımsal hasılanın 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Bakan Pakdemirli, “Ülkemiz, mera dahil toplam tarım alanında dünyada 31. sırada olmasına rağmen; tarımsal hasılada Avrupa’da 1 inci, Dünya’da ise ilk 10 içerisinde yer alıyor. İşte bu başarıda az evvel de bahsettiğim gibi çiftçimizin emeği, alın teri var. Tarım sektörü son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteriyor. Tarım, bu yılın ilk altı ayında da ortalama yüzde 4,7 büyüme ile ekonomimize güç katmaya devam etti. Su ve sulama alanında yaptığımız yatırımlar, tarımsal hasılamıza pozitif yönde katkı sağlamaya devam ediyor. İklim değişikliği, pandemi ve diğer birçok küresel soruna rağmen, bitkisel üretimdeki artışlar, hayvancılıktaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız da inşallah geçen yılın üstüne çıkacak. Tarım ve gıda ihracatımız 2021 yılı ilk 8 aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 13,7 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise yüzde 78 artarak 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz tarımını bu seviyelere yükselten tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çok geniş bir görev ve sorumluluk alanı üstlendiğini, suyun uyguladıkları bütün politikaların belirleyici kaynağı olduğunu, üretici dostu politikalar ile sağlanan destekler sayesinde yarının gıdasını garanti altına aldıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, Çorum ile ilgili yapılan yatırımlardan bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çorum özelinde de Bakanlık olarak, bu coğrafyayı daima stratejik tarımsal üretim alanlarından biri olarak görüyoruz. Çorumlu çiftçilerimize, son 19 yılda 8,4 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteği kapsamında Çorum’a yaklaşık 308 milyon lira hibe desteği ödedik. Son 19 yılda 120 bin hektar arazide çalışma yaparak 70 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 18 mesire yeri ve 7 bal ormanı tesis ettik. Yine son 19 yılda Çorum’a toplam 2,7 milyar kira yatırımı yaparak, 6 içme suyu, 12 baraj, 3 gölet, 17 sulama tesisi, 70 taşkın koruma tesisi ve 5 HES tesisi olmak üzere toplam 113 tesisi hizmete aldık. Tabi bundan sonra da Çorum’u bölgesinin parlayan bir yıldızı olarak görmek için destek ve yatırımlara devam edeceğiz.”

Tarım ve hayvancılıkta AR-GE’ye özel önem verdiklerini, elektrikli traktörün seri üretimine Ocak ayında başlanacağını, ayrıca yeni uygulamaya konulan iki hafta önce de tanıtılan Elektronik Hayvan Takip Sistemi projesine Çorum’un da alınması talimatını vereceğini belirten Pakdemirli, bu teknolojinin yaygın kullanımı ile ülke ekonomisine kısa vadede yıllık 5 milyar, orta vadede ise 10 milyarlık katkı sunulacağını dile getirdi.



Bakanlığın çalışma konularının içinde insana ve hayata dair ne varsa olduğunu söyleyerek yeşili korumak ve orman varlığını artırmanın da önemine değinen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çorumluların “Geleceğe Nefes” projesinde Guinness rekoru kırdığını hatırlatan Pakdemirli, 11 Kasım 2021 günü yapılacak etkinlikte de yeni bir rekor beklediğini vurguladı.

Pakdemirli, “Türkiye son 19 yıldır orman varlığını ciddi seviyede artırmıştır. Çorumlu kardeşlerimin yeşile ve ormana ne kadar çok değer verdiğini biliyorum. Son 2 yıldır Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, 'Geleceğe Nefes Kampanyası' ile büyük bir ağaçlandırma seferberliğine imza attık. 2019 yılında 'Geleceğe Nefes' teması altında yeniden ağaçlandırma için bir kampanya başlattık ve 1 saatte en fazla fidanı dikerek, Guinness dünya rekoru kırdık. Tabii bu rekoru biz bu topraklarda, Çorum'da kırdık. Onun için Çorumlu kardeşlerime gönül dolusu teşekkürler ediyorum. İnşallah bu yıl da yanan orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. 11 Kasım’da Çorum’da yaklaşık 1,6 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 11 Kasım’da Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek etkinliğimize, sizleri ve sizin vasıtanız ile de herkesi fidan dikim sahalarımıza davet etmek istiyorum. Bilhassa Çorumluları 11 Kasım’da bir kez daha büyük başarıya ortak olarak görmek istiyorum. Çünkü Çorumlular bu kampanyanın evsahibidir” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

