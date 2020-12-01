Çorum’a COVİD-19 koordinatörü atandı

Sağlık Bakanlığı’nda geçmişte daire başkanlığı da yapmış olan Barış Uğur Oğraşangil’in Bakanlık tarafından ilimizin COVİD-19 mücadelesi için koordinatör olarak atandığı ve önümüzdeki günlerde ilimize gelerek göreve başlayacağı belirtildi.

Çorum’da hızla artan vaka sayıları ve ölümlerin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize yeni tip koronavirüs koordinatörü olarak atanan Barış Uğur Oğraşangil, 4 Aralık 2020 günü göreve başlayacağı da öğrenildi.

(Haber Merkezi)