“Çorum’a çadır tiyatrosu, Yozgat’a ise bilim merkezi”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Sanayli ve Teknoloji Bakanlığı’nın “bilim merkezi” kurmak üzere Yozgat’ı seçmiş olması nedeniyle, Çorum’un seçilmişlerini Yozgat’tan ders almaya çağırdı.

Elvan Can Çabuk, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

“Ülkenin ulusal basınında şu haberi okuduk: Bakan Varank açıkladı: ‘Yozgat’a bir bilim merkezi kuruyoruz’.

Öncelikle, komşu ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Ayrıca Yozgat’ta yaşayan vatandaşlarımızın ne kadar şanslı olduklarını kendi kendilerine hatırlatmalarının bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Kıskanıyor muyuz? Pekâlâ kıskanıyoruz. Neyi kıskandığımız açıkça ortada! Yozgat’ın siyasi atmosferini, Yozgat’tan yetişen siyasi kişilerin memleketlerine olan geri dönüşlerinin elle tutulur gözle görülür olmasını, değerli varlık kazanımı konusunda civarındaki iller ile aradaki makası açmasını kıskanıyoruz.

Biz neden yapamıyoruz? Sorduğumuz sorunun cevabı Yozgat’ı neden kıskandığımızı açıklayan paragrafın içerisinde gizli, görmek isteyen için apaçık ortada…

Biz kendimizi kandırıyoruz. Bizim siyasi temsilcilerimiz, bizleri suni gündemlerle oyalarken, ‘Atı alan Üsküdar’ı geçiyor’. Çok olmadı, geçenlerde sayın bakan Çorum’da bir ‘çadır tiyatrosu’ nda konuk oyuncu olarak perde önüne çıktı. Sayın Bakan görmüş olmalı ki; çadır içinde sanayicisini onore dahi etmeye korkan bir memleketin, bilim ve ilim konularında hala çağın gerisinde kaldığını ve çadır kanunları ile yönetiliyor olduğunu gördüğünden, bilim merkezi için Yozgat’ı seçmiş gözüküyor.

Sormak ne kadar akılcı olacak ama değerli milletvekillerimiz, belediye başkanımız, iktidar il başkanlarımız bu haber içinizi sızlattı mı? Çorum gibi ekonomik-değer temelli ürünler üreten, buna uygun sanayi alt yapısına sahip bir kente böyle bir merkezin gelmesi teknolojik gelişim, şehrin üniversitesinin akademik atılımı için çok büyük bir potansiyele sahip olacağını hayal edebilir misiniz?

Şehrimizi yöneten sayın seçilmişler, sizleri artık daha somut kazanımlar için sahada görmek isteriz.

Eğer bunun yollarını bilmiyorsanız, lütfen Yozgat’ta kurulacak bir siyaset akademisinde Yozgat’lı seçilmişlerden ders alınız.

Şimdi biz de daha iyi anladık ki sadece sanayicimiz, sayın Bakan değilmiş çadır tiyatrosunda yazılan senaryoya uyan, biz kocaman bir tiyatro sahnesinin bilfiil içindeymişiz.

Çorum’lu kaybettiği her kazanımı DEVA partisi yönetiminde fazlasıyla geri alacaktır. Çünkü bizler günün gerekliliklerini ve gereksinimlerini bilerek bu yola çıktık.

Soyut kavramların son kullanma tarihlerinin çoktan dolduğunu görüyoruz ve bu hırsla çalışıyoruz.” (Haber Merkezi)