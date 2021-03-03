Çorum’a bugüne kadar 102.369 aşı gönderildi

İl Genel Meclisi üyelerine kovid-19 salgını süresince yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Sobacı, aşılama çalışmalarından da bahsetti.

Aşı sırası gelen vatandaşların merkezi hekim randevu sistemi, ALO 182 veya e-nabız üzerinden aşı için randevu olarak aşılarını yaptırabildiklerini kaydeden Sobacı, “85 yaş üstü vatandaşlar ile engelli ve yatalak hastaların aşıları, oluşturulan mobil ekiplerle evlerinde yapılmaktadır. Bugüne kadar ilimize 102 bin 369 adet kovid-19 aşısı gelmiş olup, öncelikli grupların aşılamaları devam etmektedir. An itibari ile ilimizde en az bir aşısını olan kişi sayısı 68 bin 144 olmak üzere toplam 80 bin 932 adet kovid-19 aşısı uygulanmıştır” dedi.

Sobacı, aile hekimlerine dağıtılanlar hariç stokta 14 bin aşının daha bulunduğunu belirterek, kriterleri tutan, sırası gelen tüm yurttaşların aşılanacağını dile getirdi. (Haber Merkezi)