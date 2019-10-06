“Çorum’a adanmış bir ömür”

Nitekim, Atölye Mavi’nin, Yolyapar’ın 50. yılı onuruna AHL Park’ta düzenlediği resim sergisinin açılışında konuşan Çorum’un önceki valilerinden Mustafa Yıldırım da, bunun altını çizerek, Mehmet Yolyapar’ın büyük gazetelerde ünlü bir köşe yazarı olabilecek yeteneğe ve birikime sahipken, Çorum’da kalarak memleketine hizmeti tercih ettiğini söyledi.

Serginin açılışında ilk konuşmayı, Atölye Mavi’nin yöneticisi Necmiye Yıldız Özşengül yaptı. Mehmet Yolyapar da kısa konuşmasında, Çorum’un ekonomisine, sosyal yaşamına, kültür ve sanatına katkıyı her şeyin önünde tuttuğunu söyledi. Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım’ın konuşmasından sonra kurdele hep birlikte kesildi.

Necmiye Özşengül ile Zuhal Alakoç, Sema Örklemez, Nesrin Akyel, Merve Bezgin ve Betül Beyza Şen’in resimlerinden oluşan serginin açılışına, Yıldırım’ın yanısıra Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün, Eğitim Gönüllüsü İşadamı Haydar Ali Öztaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan ve Hasan Algül, Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan ve Vakıf yöneticileri, Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Dernek yöneticileri, Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç.Dr. Pelin Avşar Karabaş başta olmak üzere resim dünyasından pek çok sanatçı ve sanatsever katıldı.





Atölye Mavi’nin Mehmet Yolyapar onuruna düzenlediği resim sergisinin sonunda topluca bir anı fotoğrafı…

Mehmet Yolyapar, sergiyi düzenleyen Atölye Mavi ekibi ve İş Kadınları Derneği yöneticileriyle…

Mehmet Yolyapar’ın, genç ressamlardan Beyza Betül Şen tarafından yapılan karakalem portresi, serginin gezilmesi sırasında kendisine armağan edildi.

Mehmet Yolyapar, karakalem portresi önünde, eşi Hülya Yolyapar’la ve eser sahibi Beyza Betül Şen’le…

Yıldırım ve Üzelgün, bası eski dostlarıyla, İş Kadınları Derneği yöneticileriyle ve MHP İl Başkanı Agah Karapıcak’la…

Çorum Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı da sergiyi ziyaret ederek, Atölye Mavi ekibiyle anı fotoğrafı çektirdi.

Sanatçılar, sanatçı dostlarını yalnız bırakmadılar.

Mustafa Yıldırım, açılış öncesi konuşurken…

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sanatçılarla…

VALİ ÇİFTÇİ, POROY VE CEYLAN’DAN KUTLAMA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, sergi açılışına il dışında olması nedeniyle katılamadığını belirterek, Mehmet Yolyapar’a yazılı mesaj, Necmiye Özşengül’e ise telgraf gönderdi.

Önceki Çorum valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak kutladı.

Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, gönderdiği telgrafta, Kızılcahamam’daki parti toplantısında bulunması nedeniyle açılışa katılamadığını bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)