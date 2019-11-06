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Çorum’a acemi birliği için sona yaklaşılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çorum'a kurulma sözü verilen bedelli askeri birliğin kurulmasında son aşamaya geldiklerini açıkladı.

Çorum’a acemi birliği için sona yaklaşılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çorum'a kurulma sözü verilen bedelli askeri birliğin kurulmasında son aşamaya geldiklerini açıkladı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 23:20
Çorum’a acemi birliği için sona yaklaşılıyor

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde önceki gün TBMM’de yapılan grup toplantısına katılan AK Parti Çorum Milletvekilleri ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı başkanlığındaki parti yöneticileri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de biraraya gelme imkanı buldu.

Milletvekilleri Sami Ceylan, Kaya, Kavuncu, İl Başkanı Ahlatcı ve İl Başkan Yardımcısı Günay’ın hazır bulunduğu görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Çorum’a getirilmesi sözü verilen Askeri Birlik üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar’ın ilimize kurulacak bedelli Acemi Birliği’nde son aşamaya geldiklerini açıkladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Çorum'a sözünü verdiği acemi birliğine Çeşmeören YiBO'nun tahsis edilmesinin çözümü hızlandırdığı da öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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