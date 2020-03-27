Çorum’a 92 personel 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personelin, 11 bininin hemşire, 1600'ünün ebe, 4 bin 687'sinin sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi olacağını açıkladı. Çorum’a ise 92 personel alımı yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak 32 bin yeni sağlık personeli alımının 14 bininin İŞ-KUR üzerinden yapılacağını bildirdi.

Başvuruları koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece elektronik ortamdan yapılacak alım listesine göre Çorum’a ise 57 temizlik görevlisi, 30 güvenlik görevlisi, 5 de klinik destek yardımcısı sağlık personeli alınacak. Başvurular 30 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.

(Haber Merkezi)

