Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88125
ALTIN
336.278
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0428
EURO
7.1137

Çorum’a 92 personel 

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı 32 bin personel alımı kadrosundan 92’si Çorum’a ayrıldı.

Çorum’a 92 personel 

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı 32 bin personel alımı kadrosundan 92’si Çorum’a ayrıldı.

27 Mart 2020 Cuma 22:04
Çorum’a 92 personel 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personelin, 11 bininin hemşire, 1600'ünün ebe, 4 bin 687'sinin sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi olacağını açıkladı. Çorum’a ise 92 personel alımı yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak 32 bin yeni sağlık personeli alımının 14 bininin İŞ-KUR üzerinden yapılacağını bildirdi.
Başvuruları koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece elektronik ortamdan yapılacak alım listesine göre Çorum’a ise 57 temizlik görevlisi, 30 güvenlik görevlisi, 5 de klinik destek yardımcısı sağlık personeli alınacak. Başvurular 30 Mart 2020 tarihine kadar sürecek.
(Haber Merkezi)
 

İlgili Haberler
“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına müftülükten destek
“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına müftülükten destek
Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek
Emniyetten 65 yaş üzeri ve kronik hastalara destek
Her türlü desteğe hazırız
Her türlü desteğe hazırız
Atatürk Anıtı temizlendi
Atatürk Anıtı temizlendi
Belediye’den parklara koronavirüs önlemi
Belediye’den parklara koronavirüs önlemi
“AFAD çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmeli”
“AFAD çalışanlarının emeğinin karşılığı verilmeli”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim