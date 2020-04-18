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Çorum’a 9 uzman doktor atandı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’daki hastanelere 9 uzman doktor atamasının yapıldığını açıkladı.

Çorum’a 9 uzman doktor atandı

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum’daki hastanelere 9 uzman doktor atamasının yapıldığını açıkladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:29
Çorum’a 9 uzman doktor atandı

Milletvekili Ceylan, yaptığı açıklamada, bir süre önce ziyaret ettikleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Çorum’un tüm hastanelerinde uzman ve pratisyen hekim eksikliğinin giderilmesi konusunda talimat verdiğini hatırlattı.
Talimat doğrultusunda yapılan atamalar neticesinde Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 4 ilçe devlet hastanesine de doktor atamalarının yapıldığını kaydeden Milletvekili Ceylan, atamalarla birlikte hastanelerde doktor eksikliğinin önemli ölçüde giderildiğini vurguladı.
Atanan doktorların ve hastaneleri de açıklayan Milletvekili Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi,1 İç Hastalıkları Uzmanı, 1 Romatoloji Uzmanı,  Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne 1 Uzman Aile Hekimi, Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne 1 Uzman Aile Hekimi, Alaca Devlet Hastanesi’ne 2 İç Hastalıkları Uzmanı, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne 1 Ruh Salğığı ve Hastalıkları Uzmanı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı doktor atamasının yapıldığını bildirdi.
Dünyayı etkisi altına alarak Türkiye'ye ulaşan koronavirüs salgınıyla birlikte sağlık çalışanlarının ve yapılan sağlık yatırımlarının öneminin çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden Milletvekili Ceylan, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına millet olarak minnettar olduğumuzun altını çizerken, teşekkürlerini de iletti.
Ceylan, içindeki bulunduğumuz sıkıntı günlerde Çorumlu hemşehrilerine konuyu ciddiye almalarını, mümkünse evlerinden çıkmamalarını ve hijyene her zamankinden daha fazla dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.04.2020 17:34
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