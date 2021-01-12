Çorum’a 9 bin 500 doz aşı geldi
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 9 bin 500 doz korona virüs aşısı gönderildiğini açıkladı.
Güncel 12.01.2021, 12:43
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İlk partide gönderilen 9 bin 500 aşının Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiğini açıklayan Vali Mustafa Çiftçi, “Önümüzdeki Perşembe veya Cuma günü ilk etapta sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak. Belirlenen algoritmaya göre aşılar yapılacak” dedi.
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