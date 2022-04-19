Çorum’a 6 gölet ve sulama projesi için imzalar atıldı

Gölet ve Sulama Projesi işine ait sözleşmeler 15.04.2022 tarihinde, DSİ 5. Bölge Müdürü Dr. Murat Alp ile yüklenici firmalar arasında imzalandı. Tamamlandığında Çorum'da toplam bin 426 hektar alanın sulanmasını sağlayacak olan sözleşmesi imzalanan projelerde Çorum Kargı Kavakçayı Göleti ve Sulaması Proje Yapımı (107 Hektar Sulama Alanı), Çorum Bayat Çayköy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı (329 Hektar Sulama Alanı), Çorum Boğazkale Emirler Göleti ve Sulaması Proje Yapımı (162 Hektar Sulama Alanı), Çorum Boğazkale Göleti ve Sulaması Proje Yapımı (390 Hektar Sulama Alanı), Çorum Dodurga Alpagut Göleti ve Sulaması Proje Yapımı (39 Hektar Sulama Alanı), Çorum Ortaköy Yükderesi Göleti ve Sulaması Proje Yapımı (399 Hektar Sulama Alanı) yer alıyor.

(Haber Merkezi)

