Çorum’a 5. bölge teşvikleri şart

Ülke kalkınmasının, “isabetli” yatırımlardan ve “rantabl” olanı teşvikten geçtiğini, biz de kırk yıldır savunuyoruz. Sanayileşme hamlesini kendi dinamikleriyle başlatıp bölgesinin bu anlamda lideri olan Çorum’un, gerek devletin altyapı yatırımlarıyla, gerekse teşviklerle güçlü biçimde desteklenmesi ve “sanayi kenti” haline gelmesi, hiç kuşku yok ki, bölgesel kalkınma için lokomotif olmasını da sağlayacak, ülke ekonomisine katkısını da artıracak.

“Yatırımlarda Devlet Yardımları” ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 21 Ağustos 2020 günlü Resmi Gazete’de yayınlanmasından ve Çorum’un yine 4. bölgede yer aldığının belli olmasından sonra da, teşviklerin yalnızca “geri kalmışlık” kriterine bağlanmaması gerektiğini, sanayileşme ve daha büyük katma değer yaratma şansına sahip Çorum’un, teşvikte 4. bölgeden 5. bölgeye alınmak suretiyle önünün açılmasına ihtiyaç olduğunu söylemiştik.

Bilindiği üzere, OSB’ler bir üst düzeyde teşvik görüyor. Örneğin Çorum teşvikte 4. bölge iken, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 5. bölge teşviklerinden yararlanabiliyor. Dolayısıyla, Çorum 5. bölge olursa, Çorum OSB 6. bölge olacak ve teşviklerden maksimum düzeyde yararlanabilecek. İşte o zaman, hem Çorumlular, hem de yurt içinden-yurt dışından gelecek yatırımcılar, sanayi altyapısı nedeniyle Çorum’u tercih etmeye başlayacaklar.

2021’den itibaren 10 yıl süreyle, Çorum’un büyük ölçüde yatırım aldığını, bu arada havalimanına ve yüksek hızlı trene kavuştuğunu, insanlık tarihinin pek çok “ilk”lerini elinde bulunduran Hitit uygarlığının da gereği gibi dünyaya tanıtıldığını bir düşünün…İşte 500 bin kent nüfusuyla, 50 binin üzerinde üniversite öğrencisiyle, Süper Lig’deki futbol takımıyla, sanayi, ticaret, eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat kenti “Büyük Çorum”…

Bunun tersi ise, hiçbir Çorumlu’nun düşünmek bile istemeyeceği kadar karanlık bir tablo…Dinamizmini yitirmiş, yatırım çekmek yerine elindekileri bile kaçırmış bir “emekli kenti”…Onun için, havalimanı ve demiryolu başta olmak üzere, Çorum’un hakkı olan yatırımları bıkmadan, usanmadan istemeye devam etmemiz gerektiğini savunuyoruz. Şimdi, ekonomi yönetimini Çorum’un 5. teşvik bölgesine alınması gerektiğine ikna etmemiz gerektiğini söylüyoruz.

Yaklaşık iki ay sonra, Çorum’un kaderini belirleyecek bir 10 yıla gireceğiz. Ya “Büyük Çorum”, ya da her türlü iddiasından uzaklaşmış, komşuları tarafından da birer birer geçilmiş bir “Yerinde Sayan Çorum”, hatta “Küçülen Çorum”…Buna hiçbir Çorum evlâdının veya Çorum dostunun gönlü razı olamaz. Üstelik, verilen emeklere, katlanılan özverilere, bu kentin çocuklarının geleceğine de çok yazık olacaktır!