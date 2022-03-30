“Çorum’a 20 yılda 71 milyon fidan dikildi”

Çorum’un yüzölçümünün yüzde 38’inin ormanlık alanlarla kaplı olduğunu anlatan Vali Çiftçi, “Başka bir deyişle ilimizin yüzde 40’a yakın bölümü yeşil vatandan oluşuyor” dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2003-2021 yılları arasında 47 bin hektar alanı ağaçlandırdığını anlatan Vali Çiftçi, “Son 20 yıl içerisinde 47 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yürütülüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ilimizi yeşillendirme ve ormanlık alanların artırılmasında yoğun bir çaba gösteriyor. 2003-2021 yılları arasında ilimize dikilen toplam fidan sayısı 70 milyon 500 bin. Bugün de Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde 380 dönümlük alanı ağaçlandırıyoruz. Dikilen fidanlar Çorum’a, ülkemize ve dünyaya geleceğe nefes olsun. Peygamber efendimiz bir hadisinde ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile, elinizdeki fidanı dikin’ diyor. Burada bize öğütlenen son anda, kıyametin kopma anına kadar ağaç dikme nasihat ediliyor. Yine ‘ormansız vatan, vatan değildir’ diye bir özdeyiş var. O da ormanın, fidanın vatan için ne ifade ettiğini veciz şekilde ifade ediyor” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

