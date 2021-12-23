Çorum’a 20 yeni doktor kadrosu

Çorum’un her sorunu ile yakından ilgilenen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, sağlık konusuna ise ayrı bir önem veriyor. Çorum’u sağlıkta bölgenin yıldızı yapmayı hedeflediklerini belirterek yeni sağlık yatırımlarının kazandırılması İçin büyük çaba sarfeden Milletvekili Ceylan, Çorumlulara sağlık hizmetlerinin aksatılmadan verilmesi için de gayret gösteriyor.

Ceylan, bugün de Çorum’da eksik olan bazı branşlar başta olmak üzere 20 yeni doktor kadrosunun açılmasını sağladı.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 11 uzman, 9 pratisyen olmak üzere Çorum’a açılan 20 kadro İçin atamaların 29 Aralık’ta yapılacağını duyurdu.

Atama yapılacak uzman doktor kadroları hakkında da bilgiler veren Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pandemi döneminde büyük ihtiyaç duyulan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ile birlikte 1 adet çocuk hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı, ruh sağlığı ve Hastalıkları uzmanı, nöroloji uzmanı, kalp ve damar Hastalıkları uzmanı, radyoloji uzmanı, iç hastalıkları ve acil tıp uzmanı kadrosunun açılarak atamalarının yapılacağını belirtti.

Ayrıca Alaca Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı, Ortaköy Devlet Hastanesi’ne ise aile hekimi atanacağını açıklayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 9 pratisyen hekimin ise, 4’ünün Osmancık Devlet Hastanesi, 2’sinin Bayat Devlet Hastanesi’ne, 1’er tanesinin de İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kargı Toplum Sağlığı Merkezi, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne atanacağını vurguladı.

