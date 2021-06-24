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Çorum’a 17 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a 15 uzman ve 2 pratisyen olmak üzere 17 yeni doktor ataması yapıldı.

Güncel 24.06.2021, 19:54
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Çorum’a 17 yeni doktor atandı

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Çorum ve ilçe hastanelerine 15 uzman doktorun ve 2 pratisyen hekimin atandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmelerde Çorum ve ilçelerinin doktor eksiklerini ileterek, eksikliklerin giderilmesi için talepte bulunduklarını anımsatan Ceylan, şu bilgileri verdi:
“Taleplerimiz doğrultusunda Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 radyoloji uzmanı, 1 acil tıp uzmanı, 1 çocuk endokrinolojisi uzmanı, 1 yoğun bakım uzmanı ve 1 pratisyen hekim ile Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanemize 1 göğüs hastalıkları uzmanı ve ilçelerimizden Alaca Devlet Hastanemize 1 genel cerrahi uzmanı, Bayat Devlet Hastanemize 1 aile hekimi uzmanı, Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 1 aile hekimi uzmanı, Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 1 aile hekimi uzmanı, İskilip Devlet Hastanemize 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 göz doktoru, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanemize 1 iç hastalıkları uzmanı ile 1 pratisyen hekim atamaları gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığımız tarafından il ve ilçelerimize ataması yapılan doktorlarımız Temmuz ayı itibariyle hemşehrilerimize hizmet edeceklerdir. Çorum ve ilçelerimizdeki hemşehrilerimize hayırlı olsun.” (Haber Merkezi) 
 

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