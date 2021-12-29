“Çorum’a 100 kilometreden su getirenler, Sungurlu’ya 6 kilometreden getiremiyor”

Sungurlu’nun su sorununun bir türlü görmezlikten gelindiğini söyleyen İyi Parti Sungurlu İl Genel Meclis Üyesi Şahin, “100 kilometreden Çorum’a su getirenler, neden 6 kilometreden Sungurlu’ya su getiremiyor?” diye sordu.

“Çorum halkını susuzluktan kurtardık diye boy boy fotoğraf verenler, bütün ilçelere adil davrandığını iddia edenler, neden Evci Göleti’nin suyunu Sungurlu’ya vermemek için elinden geleni yapıyor?” diye soran İl Genel Meclisi Üyesi Şahin, “Çorum halkını susuzluktan kurtardınız. Sungurlu Çorum’un en büyük ilçesi değil mi? Bu memleketin Belediye Başkanı çıkıp birkaç yıla kadar insanlar ellerinde su bidonları ile su taşıyacak diyor ama sizden olmadığı için kulaklarını tıkayıp, duymamazlıktan geliyorsunuz” dedi.

“YİNE SUNGURLUMUZU

CEZALANDIRIYORSUNUZ”

“Belediyeyi kaybettiğiniz günden bu güne kadar Sungurlu halkını cezalandırmaya devam ediyorsunuz” diyen Ercan Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne bitmez bir kinmiş arkadaş! Bu halk size oy vermedi mi? Neden Evci Göleti’nin suyunu Sungurlu’ya verdirmezsiniz. 30 bin nüfuslu koca memleketi neden susuzluktan kurtarmazsınız?”

(Uğur GÖRKEM)