Çorum’a 10 hekim atandı
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum ve ilçelerine 10 hekimin atamasının yapıldığını bildirdi.
Milletvekili Ceylan yaptığı açıklamada, 101. Dönem DHY münhal kadro listesi kura çekimi sonucunda Alaca’ya 1 uzman tabip ve 1 aile hekimi uzmanı, İskilip’e 1 uzman tabip, Kargı’ya 1 aile hekimi uzmanı, Sungurlu’ya 1 aile hekimi uzmanı, Osmancık’a çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 aile hekimi uzmanı, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve 1 tıbbi onkoloji uzmanının atandığını açıkladı.
Atamalar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Ceylan, “Hemşehrilerimiz artık, bulundukları il ve ilçe merkezlerinde 5 yıldızlı otel konforunda ki hastanelerimizde gönül rahatlığı ile tedavi olabilecek. Yeni uzman doktor atamalarımız Çorum için hayırlı olsun” dedi.
Diğer branşlardaki hekim açıklarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Ceylan, “AK Parti iktidarı olarak, üstlendiğimiz görev sorumluluklarımız gereği son derece önemli olan sağlık hizmetlerini eksiksiz yerine getirmesi için personel atamaları konusunda gerekeni yapıyoruz. Bütün amacımız hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlamak. Sağlık hizmetleri olmazsa olmazımız” diye konuştu. (Haber Merkezi)
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|14. Denizlispor
|9
|10
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|10
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|10
|9
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|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
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|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
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|15
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|9
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|9
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|9
|8
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|4
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|9
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|20. Norwich City
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|10
|21
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|10
|21
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