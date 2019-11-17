Çorum’a 10 ayda 110.545 turist geldi

2019 yılının 10 aylık döneminde ise Çorum Müzesi’ni 26.259, Alacahöyük Müze ve ören yerini 37.096, Boğazköy Müzesi’ni 10.468, Hattuşa ören yerini 35.722 olmak üzere 110.545 kişi ziyaret etti.

İl Genel Meclisi’nde Çorum’da kültür ve turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında Meclis üyelerine bilgi veren Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, 2018 yılında Çorum Müzesi’ni 25.234, Alacahöyük Müze ve ören yerini 44.766, Boğazköy Müzesi’ni 8.412 ve Hattuşa ören yerini 33.282 olmak üzere 111.694 kişinin ziyaret ettiğini söylerken, 2019 yılının 10 aylık döneminde ise 110.545 kişi ziyaret ettiğini bildirdi.

2018’de 111.694 ziyaretçinin 101.248’inin yerli, 10 bin 446’sının da yabancılardan oluştuğunu, 2019’un 10 aylık bölümünde 110.545 ziyaretçinin 98.281’inin yerli, 12.264’ünün ise yabancılardan oluştuğunu kaydeden Şengül, “Kentte 5 yıldızlı bir, 4 yıldızlı bir, 3 yıldızlı üç, 2 yıldızlı üç ve 1 yıldızlı bir olmak üzere 9 turizm işletme belgeli konaklama tesisi, 1 yeme-içme tesisi, 1 hamam ve 30 seyahat acentesi bulunuyor” dedi.

Hatti, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ait eserlerden örneklerin Anadolu Medeniyetler Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Çorum Müzesi, Alaca Höyük Müzesi ve Boğazköy Müzesi’nde sergilendiğini belirten Şengül, “İlimizde yer alan UNESCO Dünya Mirası olan Hattuşa Örenyeri, İlk Türk kazılarından Alacahöyük örenyeri ve Ortaköy ilçemizde yer alan Fırtına Tanrısına adanmış iki tapınağı, kraliçe sarayı, ordu komutanlığı, idari teşkilatı, adak çukurları ve tarihteki ilk borsa yapısı ile ikinci bir Hitit Başkenti olan Şapinuva Ören Yeri (Düzenlenmiş Arkeolojik Alan ) Çorum’un simgesi ve en kıymetli kültürel değerleridir.

İlimizin ormanları, yaylaları, kanyonları, vadileri, temiz su kaynakları, ırmak, göl ve göletleri; fauna ve florası ile eko turizm, doğa turizm, doğa sporları turizmi gibi bir çok alanda hizmet sunabilecek bir potansiyele sahiptir.

Ortaköy ilçesi İncesu Köyü sınırları içerisinde yer alan ve yöre sakinleri tarafından ‘Uzun Geçit’ olarak anılan İncesu Kanyonu, yaklaşık 12 km uzunluğundadır.

Kanyon içinde 1600 metre yürüyüş platformu oluşturularak İlimizin önde gelen doğal cazibe merkezlerinden birisi haline getirilmiştir.

Çorum yemek kültürü, zengin ve çeşitlilik gösteren yapısıyla ayrı bir yere sahiptir. Özellikle “Çorum beşlisi” olarak bilinen ve düğünlerde yapılan; düğün çorbası, yahni, pilav, su böreği ve baklava gibi başlıca lezzetlerin yanı sıra, il merkezinde, ilçelerde ve köylerde, kendine mahsus özellikler gösteren yemek türleri ve pişirme yöntemleri bulunmaktadır. Yapıldığı bölgenin coğrafi, ekonomik ve tarımsal özelliklerini yansıtan yemekler, iletişimin ve teknolojinin gelişmesiyle tanıtımı arttıkça ayrı bir turizm çeşidini doğurmuştur” dedi. (Taner ŞİMŞEK)