Çorum Ziraat Odası tohum üretimine “arpa” ile başlıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı öncülüğünde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve yönetim kurulu üyeleri Hayati Selbes ile Mehmet Gayretli; Çorum’da sertifikalı tohum üretmek için Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çeşitli görüşmelerde bulundu.

Ziyaretin ilk ayağında Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gidilerek verimli ve kaliteli yeni Arpa çeşitleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ikinci durağında ise Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı İhsan Arslan ziyaret edilerek ilimizde uygulanabilecek yeni projelere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Çorum’da araştırma faaliyetlerinin de ele alındığı toplantıda yeni tescil edilen çeşitler hakkında da bilgiler alındı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve yönetimi, ilimizde verim ve kalitesi yüksek tohumluk üretmeyi amaçladıkları dile getirdiler. Sayan; “Çorum şartlarında en iyi Arpa tohumunu üreterek, çiftçiye ucuz ve kaliteli bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için azami gayret gösteriyoruz, araştırma ve geliştirmeye çok önem veriyoruz” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı ise yaptığı açıklamada; “Çorum’daki tüm tarımsal örgütlerle birlikte hareket ettiğimiz zaman Çorum üreticisi için güzel şeyler ortaya çıkıyor. Kurum olarak tarımsal örgütleri devamlı destekleyip, onlara öncü olmaya gayret gösteriyoruz. Çorum üreticisi için var gücümüzle çalışacağız. Kaybedecek vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)