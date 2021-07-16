ÇORUM YİNE TEK YÜREK OLDU

Çorum’da 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerinin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri önceki akşam Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi. Darbe girişiminin 5. yılında tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de milli iradeye sahip çıkma kararlılığı içindeki etkinliklerde Çorumlular tek yürek oldular.



Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Garnizon Komutanı Personel Kd. Albay Ferhan Işık, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.



Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Hasan Çakmak tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Müftü Muharrem Biçer ise dua yaptı.

Sırasıyla Belediye Başkanı Aşgın, Milletvekili Kaya, Milletvekili Ceylan ve Vali Çiftçi’nin konuşmaları ile süren programda slayt gösterisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin dağıtıldığı program Eşref mak

Ziya Terzi konseri ve demokrasi nöbeti ile son buldu. Program kapsamında Belediye Mehteran takımı da bir gösteri sundu.



“TÜRKİYE’Yİ İŞGAL ETMEK İSTEDİLER”

Programda bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz kalkışmasının amacının Türkiye’yi işgal girişimi olduğunu ve Türkiye’nin haritadan silinmek istendiğini vurguladı.

Allah’ın bir daha böyle karanlık geceler yaşatmaması ve devlete zeval vermemesi için temenni de bulunan Vali Çiftçi, “15 Temmuz bizim için ne ifade ediyor. İhanetle dirilişin aynı anda yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz, 50 yıl boyunca sinsi şekilde ele geçirmeye çalıştığı devleti, fiili olarak da ele geçirmeye çalışma planları olan, hesapları olan hain terör örgütünün bütün planlarının, hesaplarının milletin sinesine çarptığı, paramparça olduğu kutlu gecenin adıdır. 1915 yılında olduğu gibi tıpkı Çanakkale’nin geçilemediği gibi 15 Temmuz gecesinde de Türkiye’nin geçilemez olduğu bütün dünyaya ispat eden milletimizin kutlu gecesinin adıdır. Yine 15 Temmuz ‘bize Allah’ yeter diyen milletimizin bütün müstevli devletlerin planlarını alt üst ettiği kutlu gecenin adıdır. 15 Temmuz 251 şehidimizin, yüzlerce gazimizin şanlı direnişi tekrarladıkları kutlu gecenin adıdır. 15 Temmuz gecesinde cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen halkımız darbeye dur demiş ve darbelerin önünün bir daha açılmamak üzere kapatmıştır” diye konuştu.



“15 TEMMUZ İHTİLAL VEYA DARBE DEĞİLDİ”

“15 Temmuz’un siyasi tarihimizdeki önemi nedir? 15 Temmuz bizim için neyi ifade ediyor? 15 Temmuz bir darbe girişimi mi, yoksa bir ihtilal miydi?” diye soran Vali Mustafa Çiftçi, “15 Temmuz bizim açımızdan bir darbe girişimi değildir. Çünkü darbeler iktidarı değiştirmek üzere yapılırlar. 15 Temmuz’un amacı iktidarı değiştirmek değildi. 15 Temmuz’un amacı ihtilalde değildi. 15 Temmuz bir ihtilal kalkışması olarak da yapılmamıştı. Çünkü ihtilaller sistemi sil baştan dizayn eder, rejimi değiştirirler. O gün 15 Temmuz kalkışmasının amacı Türkiye’yi işgal girişimiydi. Türkiye’yi haritadan silmekti. Aziz milleti tarihe gömmekti.

Ancak cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin feraseti buna izin vermedi. Buna geçit vermedi. Onun için 15 Temmuz’u unutturmamalıyız. Unutmamalıyız. Toplumsal hafıza da sürekli canlı tutmamız gerekiyor. Çocuklarımıza unutturmamamız gerekiyor. Bundan sonra da 15 Temmuzları en güzel şekilde idrak etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz’da milletimiz büyük bir mücadele verdi. Varlıkla yokluk arasında gidip geldi. 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Türkiye diye bir devlet olamayacaktı. Bugün Türkiye’nin yerinde Kürdistan, Ermenistan, Daişistan olacaktı. İsrail Arz-ı Mevud’a kavuşmuş olacaktı. Bugün artık tarihten silinmiş bir Türkiye olacaktı. İç karışıklık, savaş olacaktı. Hamdolsun Allah böyle bir şeye aziz milletimizin ferasetiyle geçit veredi. O yüzen 15 Temmuz’u unutmamalıyız. Unutturmamalıyız” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

