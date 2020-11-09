Çorum yine kıpkırmızı!
Çorum’da hızlı vaka artışının önüne bir türlü geçilemiyor. Bu artış ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulamasındaki haritaya da yansıyor. Çorum haritasının neredeyse tamamı ‘kırmızı’ renge büründü. Kent merkezinin yanı sıra artış ilçelerde de aynı şekilde gözlemlendi.
Güncel 09.11.2020, 23:47
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Çorum'da korona virüsün yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında neredeyse tüm şehir merkezinde yoğunluk yaşanıyor.
Kentteki vaka artışı Sağlık Bakanlığı'nın “Hayat Eve Sığar” uygulamasına da yansıdı.
Uygulamada kentin büyük bir bölümünde kırmızı alanların (çok yüksek riskli alan) artması vatandaşların endişesini arttırdı. (Haber Merkezi)
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