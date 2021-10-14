“Çorum, yerli ve milli üretimle ülke ekonomisine destek”
Güncel 14.10.2021, 19:57
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Vali Mustafa Çiftçi, Dünya’nın Çorum ekine yazdığı “Tarım ve sanayi şehri Çorum” başlıklı yazıda, “7’si Sanayi Sitesi’nde, 3’ü ise Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmalarımızla ilimiz ve ülkemiz ekonomisine, savunma sanayide yerli ve milli ürünler üretilerek destek sağlanıyor” ifadesini kullandı.
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