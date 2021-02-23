Çorum yeniden yüksek riskli il oldu

Çorum’da 15-21 Şubat haftasında günlük ortalama vaka sayısı 100 bin kişide 41,31 olarak duyuruldu.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 26’DAN 31’E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka açıklamasını 100 bin kişiye düşen oran üzerinden veriyor. Çorum’un haftalık koronavirüs sayısı 41,31 olarak açıklandı. Çorum’un nüfusunun 530 bin olduğu göz önüne alındığında bu rakam 5.3 ile çarpıldığında haftalık koronavirüs vaka sayısı ilimizde 218 kişi sayısına karşılık geliyor. Bu da günlük ortalama 31 kişi demek oluyor.

Yüz binde 10’un altında vaka görülen iller “düşük riskli”, yüz binde 11-35 arası vaka olan iller “orta riskli”, yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller “yüksek riskli” yüz binde 100’ün üstünde vaka seyri görülen iller ise “çok yüksek riskli” olarak belirleniyor.

Geçen hafta günlük ortalama 26 vaka sayısı olan Çorum’da bu hafta günlük ortalama vaka sayısı 31’e yükselirken, bu artışla Çorum yeniden yüksek riskli iller arasına girdi.