Çorum yeniden beyaza büründü
Çorum'da kar nedeniyle kent merkezi yeniden beyaz örtüye büründü.
Güncel 31.01.2022, 11:30
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Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği kentte ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Çorum Belediyesine bağlı ekipler kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun- Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.
Jandarma ve polis ekipleri ise sürekli devriye yaparak, ulaşımda sorun yaşanan alanları tespit edip ilgili kurumları bilgilendiriyor.
Karın aralıklarla iki gün boyunca devam etmesi beklenen kentte en yüksek hava sıcaklıklarının bir haftanın ardından sıfır derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
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