Flaş HaberAçık havada maske zorunluluğu kaldırıldı
Çorum yeniden beyaza büründü
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi yeniden beyaza büründü. Ekipler, yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan parkların, ağaçların karla kaplı hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Güncel 03.03.2022, 11:34 03.03.2022, 11:44
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