Çorum yaşlı nüfus oranıyla Türkiye’de 9’ncu il

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü İstatistiklerle Yaşlılar 2020 bülteninden yararlanarak “İstatistiklerle Yaşlılar Çorum, 2020 ” konulu bir basın bülteni hazırladı.

Türkiye’de yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi olurken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,5 oldu. Yaşlı nüfusun yüzde 44,2'sini erkek, yüzde 55,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Çorum ilinde ise yaşlı nüfus 82 bin 916 kişi olurken, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 15,6 oldu. Bu nüfusun yüzde 44,6'sını erkek ve yüzde 55,4'ünü ise kadın nüfusun oluşturduğu belirtildi.

SİNOP YAŞLISI EN ÇOK OLAN İL

Hazırlanan bültene göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %19,8 ile Sinop olurken, bu ili %18,6 ile Kastamonu, %17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili ise %3,6 ile Hakkari, %4,0 ile Şanlıurfa izledi. Çorum ili %15,6 yaşlı nüfus oranı ile 81 il arasında 9. sırada yer aldı.

ÇORUM’DA EN FAZLA YAŞLI NÜFUS KARGI’DA

Çorum’da yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Kargı, en düşük olduğu ilçe ise Merkez oldu.

Çorum iline bağlı 14 ilçe yaşlı nüfuslarına göre incelendiğinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Kargı (%33,31) olduğu görüldü. Kargı’yı sırasıyla Dodurga (%27,45), Oğuzlar (0/o27,42), Laçin (%26,81), Boğazkale (%26,70), Ortaköy (%24,90), Mecitözü (%24,51), Bayat ile Uğurludağ (%23,35), iskilip (%22,00), Sungurlu (%19,60), Alaca (%19,05), Osmancık (%18,39), ve Merkez (%10,76) ilçeleri takip etti.

ÜLKEDE 5.780 YAŞLI 100 YAŞIN ÜZERİNDE

Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 780 yaşlı olduğu görüldü. Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2020 yılında 5 bin 780 oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 800 kişi ile İstanbul, 267 kişi ile Ankara ve 262 kişi ile İzmir iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Ardahan oldu. Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı

2020 dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,5’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako, %28,5 “le Japonya ve %22,9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

(Haber Merkezi)