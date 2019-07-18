Çorum, yaşanabilir kentler arasında yok

Forbes dergisi 5 yıldan bu yana yaptığı “yaşanılabilir kentler” araştırmasının Türkiye sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk 25 il arasında yine Çorum yer almıyor. Forbes’in daha önce yaptığı araştırmada Çorum 60’ıncı sırada kendine yer bulabilmişti.