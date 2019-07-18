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Çorum, yaşanabilir kentler arasında yok

Forbes dergisi 5 yıldan bu yana yaptığı “yaşanılabilir kentler” araştırmasının Türkiye sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk 25 il arasında yine Çorum yer almıyor. Forbes’in daha önce yaptığı araştırmada Çorum 60’ıncı sırada kendine yer bulabilmişti.

Çorum, yaşanabilir kentler arasında yok

Forbes dergisi 5 yıldan bu yana yaptığı “yaşanılabilir kentler” araştırmasının Türkiye sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk 25 il arasında yine Çorum yer almıyor. Forbes’in daha önce yaptığı araştırmada Çorum 60’ıncı sırada kendine yer bulabilmişti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:20
Çorum, yaşanabilir kentler arasında yok

Listede ilk sırayı İstanbul alırken, ilk 25’e giren diğer iller sırasıyla şu şekilde belirlendi: Ankara, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Çanakkale, Sakarya, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Aydın, Muğla, Edirne, Elazığ, Karabük, Adana, Mersin, Bolu, Konya ve Zonguldak.

Forbes dergisinin “Yaşanılabilir En İyi Kentler” sıralaması, 94 başlıktan oluşan veri setine göre hazırlanıyor. Araştırmada, kentler yaşanılabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi yetkinliklerine göre puanlanıyor ve sıralanıyor.

(Elvan YILMAZ)

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