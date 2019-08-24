Çorum yapı ruhsatı verilen bina sayısında 45.’nci oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Yapı İzin İstatistiklerinden "Çorum ili Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Haziran 2019" konusunda bir basın bülteni hazırladı.

Buna göre; Çorum ili 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen 113 bina ile (%0,50) 45'inci sırada yer aldı. Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 22 bin 485 oldu. İstanbul ili yapı ruhsatı verilen 2 bin 296 bina ile (%10,21) iller arasında ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 1 bin 741 bina ile (%7,74) İzmir ve 1 bin 431 bina ile (%6,36) Muğla illeri izledi. Bina sayısı en az olan iller Karabük, Bartın ve Ardahan oldu.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Çorum ili yapı ruhsatı verilen 87 bin 688 m2 alan ile Türkiye'de 60'ıncı sırada yer aldı. Çorum ilinde yapı ruhsatı verilen toplam alanın %52,82'si (46 bin 320 m2) konut kullanım alanı, %33,20'si (29 bin 111 m2) konut dışı kullanım alanı ve %13,98'i (12 bin 257 m2) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 30,5 milyon m2 iken; bunun 13,6 milyon m2'si (%44,55) konut, 11,7 milyon m2'si (%38,41) konut dışı ve 5,2 milyon m2'si ise (% 17,05) ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 4,9 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,2 milyon m2 ile Konya, 2 milyon m2 ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, İğdır ve Ardahan oldu.

Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri 48,8 milyar TL oldu. İstanbul ili yapı ruhsatı verilen yapıların toplam değeri sıralamasında 8,6 milyar TL değeri ile ilk sırada yer alırken, bu ili sırasıyla 3,3 milyar TL değeri ile Ankara ve 3,1 milyar TL değeri ile Konya illeri izledi. Bina değerine göre en az olan iller sırasıyla Karabük, İğdır ve Ardahan oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum ili yapı ruhsatı verilen 398 daire sayısı ile il sıralamasında 55'inci oldu. Türkiye'de 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı ruhsatı verilen toplam daire sayısı 119 bin 982 oldu. Daire sayılarına göre İstanbul ili 20 bin 712 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7 bin 380 adet ile Konya ve 5 bin 889 adet ile Ankara illeri izledi.

(Haber Merkezi)