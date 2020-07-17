Çorum Web TV’den rekor yayın

15 Temmuz programlarını kurumsal sosyal medya hesaplarından anında Çorumlu izleyicilerle buluşturan Çorum Web TV, Çorum’daki kültür-sanat etkinlikleri ve gündeme dair en taze, en güvenilir, tarafsız programları izleyicilerle buluşturmayı amaç edinerek yaptığı yayınlarla büyük beğeni topladı. Çorum’un tanıtımı konusunda da önemli çalışmalar yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde farklı mekânlardan yaptıkları yayınlarla etkinlikleri anbean izleyicilerle buluşturduklarını dile getirdi.

Çorum halkının Çorum Web TV’ye olan ilgisinin kısa sürede arttığını belirten Başkan Aşgın, “Belediyemiz bünyesinde kurulan Çorum Web TV hem insan kaynağı hem de teknik ekip ve ekipman bakımından şehrimizin en kaliteli web tvlerinden biri haline geldi. Sadece Belediyemiz faaliyetlerini değil şehrimizin tanıtımını yapacak önemli yapımların da yayınını yapacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde büyük bir fedakârlıkla çalışan web tv ekibimizi kutluyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)