Çorum Web TV ilk yayınını yaptı

Çorum’da kültür-sanat etkinlikleri ile gündeme dair en taze, güvenilir, tarafsız ve faydalı bilgileri içeren programlardan oluşan bir yayın kuşağı oluşturma konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Deneme yayını ile Kadir Gecesi Özel Programı’nda izleyicisiyle ilk kez buluşan Çorum Web TV, bu ilk yayını ile büyük beğeni topladı. Çorum Web TV’nin ilk yayını yurtdışından ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkeler başta olmak üzere 15, yurtiçinden de 33 farklı şehirden izlendi.” dedi.

Yayın kuşağında Çorum’un tanıtımına yönelik programlara ağırlık vereceklerini kaydeden Yağbat, “Anadolu’da birbirinden zengin ve köklü medeniyetlere başkentlik yapmış; tarihin her döneminde gözde olmuş kadim şehrimizin tanıtımı konusunda Çorum Web TV’nin sayısız faydasını göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Yayın hayatına yeni başlayan kanalın çeşitli sürprizle izleyicilerin beğenisini kazanacağını sözlerine ekleyen Yağbat, “Çorum Web TV’ye tüm Çorum halkı sahip çıkacak ve Çorum Web TV hak ettiği yere ulaşacaktır” diye konuştu.