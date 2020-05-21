Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
102158
ALTIN
380.500
DOLAR
6.7915
STERLİN
8.2825
EURO
7.4554
Seyir halindeki otomobile tüfekle saldırı anı kamerada
Saldırı anı kamerada
Ramazan Bayramı alışverişi ile çarşı canlandı
Sokağa çıkma yasağı öncesi çarşıya...
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
Çorumlu Jandarma Başçavuş kazada yaralandı
Jandarma Başçavuş kazada yaralandı

Çorum Web TV ilk yayınını yaptı

Çorum’da televizyon yayın hayatına yeni bir soluk kazandıracak Çorum Web TV, Kadir Gecesi’nde yaptığı canlı yayınla faaliyetlerine başladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 02:39
103 Okunma
Çorum Web TV ilk yayınını yaptı

Çorum’da kültür-sanat etkinlikleri ile gündeme dair en taze, güvenilir, tarafsız ve faydalı bilgileri içeren programlardan oluşan bir yayın kuşağı oluşturma konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Deneme yayını ile Kadir Gecesi Özel Programı’nda izleyicisiyle ilk kez buluşan Çorum Web TV, bu ilk yayını ile büyük beğeni topladı. Çorum Web TV’nin ilk yayını yurtdışından ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkeler başta olmak üzere 15, yurtiçinden de 33 farklı şehirden izlendi.” dedi.

Yayın kuşağında Çorum’un tanıtımına yönelik programlara ağırlık vereceklerini kaydeden Yağbat, “Anadolu’da birbirinden zengin ve köklü medeniyetlere başkentlik yapmış; tarihin her döneminde gözde olmuş kadim şehrimizin tanıtımı konusunda Çorum Web TV’nin sayısız faydasını göreceğimize inanıyoruz” dedi.

Yayın hayatına yeni başlayan kanalın çeşitli sürprizle izleyicilerin beğenisini kazanacağını sözlerine ekleyen Yağbat, “Çorum Web TV’ye tüm Çorum halkı sahip çıkacak ve Çorum Web TV hak ettiği yere ulaşacaktır” diye konuştu.

İlgili Haberler
Bayramda yağış bekleniyor
Bayramda yağış bekleniyor
65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi
65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi
Belediye, maskesiz kimse bırakmadı
Belediye, maskesiz kimse bırakmadı
Bakan Koca, 'Vaka sayımız, binin altına düştü'
Bakan Koca, 'Vaka sayımız, binin altına düştü'
Ahmet Topkaya'yı kaybettik!
Ahmet Topkaya'yı kaybettik!
Engelli vatandaşlara gıda yardımı
Engelli vatandaşlara gıda yardımı

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim