Çorum, Venedik Zirvesi’nde

Venedik'teki 2021 Avrupa Kültürel Miras Zirvesi’nde dünyanın bilinen ilk yazılı barış anlaşmasının imzalandığı topraklardan barış çanları çaldığı belirtilerek hazırlanan videoda tarihi Saat Kulesi Meydanı ve Hattuşa’dan görüntülere yer verildi. Çorum’un tüm dünyada tanıtımı için önemli bir çalışma olan bu girişim çok sayıda ülke tarafından takip edildi. Yapılan bu etkinlik kapsamında hazırlanan ve Venedik Zirvesinde yayınlanan video ile Çorum’un ve Hattuşa’nın tüm dünya tarafından bilinilirliğinin artırılması adına önemli katkı sağlandı.

Öte yandan Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda ve Türkiye’nin iki kardeş ülke olarak tarihi Hattuşa’dan barış için çanları çaldığını ifade ederek M.Ö 1274’te Hititlerle Mısırlıların bilinen en eski uluslararası barış anlaşmasını imza altına aldıklarını belirtti.

(Haber Merkezi)

