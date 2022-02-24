Çorum ve ilçelerine 22 doktor ataması

Çorum Milletvekili Kaya, 103. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Çorum ve ilçelere 15’i pratisyen 7’si uzman olmak üzere 22 doktor atandığını söyledi.

Milletvekili Kaya konuyla ilgili açıklamasında: “Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 2 pratisyen hekim, Bayat İlçe Devlet Hastanesi’ne 2 pratisyen hekim, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2 pratisyen hekim, Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi’ne 1 pratisyen hekim, Çorum Toplum Sağlığı Merkezi’ne 1 pratisyen hekim, Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’ne 4 pratisyen hekim, Sungurlu İlçe Devlet Hastanesi’ne 2 pratisyen hekim ve Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 1 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 15 pratisyen doktorumuzun ataması ve Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 çocuk endokrinoloji uzmanı, 1 çocuk nörolojisi uzman hekimi, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi, 1 radyoloji uzman hekimi, Çorum Göğüs Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzman hekimi, Osmancık Devlet Hastanesi’ne 1 iç hastalıkları uzman hekimi ve Sungurlu Devlet Hastanesi’ne 1 kulak buran ve boğaz hastalıkları uzman hekimi ataması gerçekleşmiştir.” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, sağlık sektöründe Çorum’un bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini ve hastanelerde eksik doktor kalmayacağını söyleyerek; “Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya ve hiçbir zaman Çorum’a desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)