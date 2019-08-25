“Çorum ve Hitit bir bütündür”

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi, Çorum Kurucu Meclis Üyesi, İmar ve İskân eski Bakanı Prof.Dr. Ahmet Samsunlu, Boğazkale’nin Yozgat’a bağlanması yönünde zemin arama arayışlarına sert çıkarak, Hattuşa’nın Çorum’la bütünleştiğini ve Çorum’dan koparılmasını kimsenin hayal bile etmemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Samsunlu, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a hitap ettiği yazısında şöyle dedi:

“Tatilde olduğum için internet ortamında sizin, ‘Hattuşa'nın Yozgat'a bağlanmsı’ girişimlerine tepkilerinizi okuyunca çok şaşırdım ve üzüldüm.

Her zaman olduğu gibi Çorumla ilgili bir konuya sahip çıktığınız için sizi kutluyorum. Bir ‘Dış Çorumlu’ olarak size teşekkür ediyorum.

Çorum ilimizin parçalanmasına neden olacak böyle bir girişimi ben de dahil hiç bir Çorumlu kabul etmeyecektir. Şehrimiz, Hitit İmparatorluğu'nun başşehri Hattuşa’yı (bugünkü Boğazkale) bağrında barındırdığı için, Hitit medeniyetine ev sahipliği yapan il olarak ulusal ve uluslararası arenalarda tanınmaktadır.

Çorum ile Hititlerin arasındaki sarsılmaz bağlantılar şunlardır:

- UNESCO Dünya Miras listesinde Hattuşa (Boğazköy)- Hitit Başkenti (Çorum) 1986 diye yer almaktadır.

- Uluslararası Hititoloji Kongreleri dünyada ilk defa Çorum Kentinin ev sahipliğinde 1990 yılında yapılmış ve her üç yılda bir, ama biri mutlaka Çorum’da, diğeri farklı bir dünya şehrinde yapılması kararlaştırılmış, halen de yürütülmektedir.

- Çorum'da 2006 yılında kurulan üniversitenin ismi bu medeniyete sahip çıkan Çorumluların arzuları da dikkate alınarak Hitit Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Uluslararası Hititoloji Kongrelerini yürütme görevi 2008 yılından itibaren bu üniversite tarafından üstlenilmiştir.

- Türkiye’nin ilk Hititoloğu Ord.Prof.Dr. Sedat Alp ile Hitit’e olan ilgisi, kitap ve yazıları nedeniyle eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez’e Çorum’un fahri hemşehriliği unvanı verilmiştir.

Hitit medeniyetine ait kazı yapılan Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva ören yerleri Çorum ili hudutları içinde yer almaktadır. Şapinuva kazılarını yürüten Prof.Dr. Aygül Süel’in, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kadrosuna geçmesi ve Arkeoloji Bölüm Başkanı olması nedeniyle, 1990 yılında başlayan Şapinuva kazıları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Hitit Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

- Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması metin tabletleri Boğazkale'de bulunmuştur. Bu medeniyete sahip çıkan Çorum Belediyesi kentin en büyük meydanlarından birisine Kadeş Barış Meydanı ismini vermiştir.

- Hitit kazılarında bulunan eserlerin büyük bir çoğunluğu Çorum, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinde bulunmaktadır. Bu birikimlerin bir araya getirilmesinde Çorumluların da büyük katkısı olmuştur.

- Devlet Su İşleri (DSİ) Çorum Alacahöyük Hitit Barajı projesi ile bu medeniyetin en eski tarihi barajını ihya ettiği gibi etrafında bir rekreasyon alanı geliştirmiştir.

Bu listeyi daha fazla uzatmadan sizin yazdıklarınızı da dikkate alarak konu ile ilgili görüşlerimi belirtmeyi isterim.

- Böyle bir girişimin olduğuna inanmak istemiyorum. Eğer varsa bu girişim Çorum ve Yozgat halkı arasında yaratılmak istenen dostluğa büyük zarar verir.

- Çorum bir bütündür parçalanamaz.

- Hattuşa, Çorum'un tarihi bir zenginliğidir ve Çorum'dan kopartılamaz.

- Çorumlular böyle bir girişimi tasvip etmediklerini sözlü ve yazılı olarak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkililere duyurmalıdırlar.

Size çalışmalarınızda başarılar diliyor ve tekrar teşekkür ediyorum.”