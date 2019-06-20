“Çorum ve Hitit adı giderek öne çıkıyor”

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılışa, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ve Türk akademisyenler ile çok saylıda doktora öğrencisi katıldı.

Tasarım ve Mimarlık Fakülytesi Müzik Bölümü Öğretim Üyeleri Dr.Öğretim Üyesi Elif Doğru, Ercan Baş ve Ömercan Satır’ın mini konseri ile başlayan programda kongrenin açış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, Kimya bölümü organizasyonunda yapılan kongre kapsamında, koordinasyon kimyası, kristalografi, inorganik-organik materyaller kimyası, oksit bileşikleri, katalizörler, organometalik kimya, supramoleküler bileşikler, reaksiyon mekanizmaları, enerji ve fotokimya, biyoinorganik kimya, katı hal kimyası gibi pek çok konuda sözlü ve/veya poster sunumları şeklinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirileceğini belirterek

Kongreye 60 farklı üniversiteden aralarında yabancıların da bulunduğu çok sayıda akademisyenin katıldığını belirten Prof. Dr. Dursun Ali Köse, kongrenin, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kimya, fizik, eczacılık, mühendislik ve tıp gibi farklı disiplinlerde çalışan temel bilim insanları ve uygulayıcıları bir araya getirmek, tartışma ortamı oluşturmak, katılımcılar arasında işbirliğini teşvik etmek, genç akademisyenlerin deneyimleri, anorganik kimya ve gelecekteki eğilimler alanındaki en son teknolojik gelişmeleri ortaya çıkarmayı ve bilimsel faaliyetleri kalıcı hale getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Başkanı Prof.Dr. Faruk Gökmeşe de konuşmasında, kongrenin verimli geçmesini diledi. Temel bilimlerde sorunlar yaşadıklarını ve çalışmaların giderek zorlaştığını kaydeden Prof.Dr. Gökmeşe, öğrenci alımlarının durduğunu ve böyle bir durumda kongreye katılımın az olmasının da doğal karşılanması gerektiğini söyledi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Emre Güler’in selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ise konuşmasında Hitit Üniversitesi’nde açılışına katıldığı ilik kongrede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. İnsanların ve kurumların sürekli değiştiğini ve dönüştüğünü belirten Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, bazı konuların zamanla anlaşıldığını her dönüşümde tedirginliklerin yaşandığını kaydetti. Çorum ve Hitit isminin giderek öne çıktığını vurgulayan Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, “Çorum’u kültürü, tarihi ve üniversitesi ile dünyaya açıp uluslararası hale getirmemiz gerekir” dedi.

Açış konuşmalarında kürsüye son olarak Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü geldi.

Bu kadar güzel katılımcıların toplantıya gelmelerinden dolayı ülkeye ve insanlığa faydalı fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Çorum Belediyesi olarak katkı sağlayacak çalışmaların her zaman yanındayız” dedi.