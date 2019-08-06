“Çorum ve bölgemizin damızlık hayvan ihtiyacını karşılayacağız”

Çorum’da 2006 yılında kurulan ve İl Özel İdaresi’nin desteği ile birlikte 2008 yılında üye alımına başlayarak faaliyete geçen, bugüne kadar bir çok ıslah projesini yürüten ve halen 3 ıslah projesine daha devam eden Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği bölgede önemli bir merkez olma yolunda bir adımı daha attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Milli Tarım projesi kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık koç-teke ihtiyacını karşılayacak işletmelerin kurulmasına yönelik yatırımların desteklenmesi amacıyla 37 ilde uygulamaya konulan damızlık koç ve teke istasyonu projesi kapsamında ülke genelinde ilk olarak Çorum’da kurulan Damızlık Koç Teke Üretim İstasyonu açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, İl Jandarma Alay Komutanı J. Albay Abdurrahman Başbuğ, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkan Vekili Zübeyir Tuncel, Türkiye Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Arif Akar, Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Birlik yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Birlik Başkanı Şevket Avcı bir konuşma yaptı. 70 yıllık yaşamında bugüne kadar küçükbaş hayvancılık sayesinde yetiştiğini ve tek muradının bir damızlık istasyon kurulması olduğunu söyleyen Avcı, bugüne kadar çok çalıştıklarını ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çorum’da 2006 yılında kurulan birliğin 2008 yılında İl Özel İdaresi desteği ile ilk üyelerini kaydettiğini, aradan geçen sürede aldıkları çeşitli desteklerle ve ıslah projeleri ile bugünlere geldiklerini anlatan Avcı, ıslah projelerini uygulamada gösterdikleri başarı sayesinde yeni ıslah projeleri aldıklarını, son olarak Sevindikalan Köyü’nde aldıkları 12 dekarlık alanda istasyonu kurduklarını bildirdi.

Damızlık Koç-Teke Üretim İstasyonu’nun elektriğinin kendi üretimlerinden karşılandığını, 45 metreden bulunan suyun ise kendilerine fazlasıyla yettiğini anlatan Şevket Avcı, Vali Mustafa Toprak, Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’nın bugüne kadar hep üreticinin yanında olarak kendilerine destek vermesinden dolayı teşekkür ettiğini de açıkladı.

Çorum’daki tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine de bir kampanya düzenleyerek verdikleri desteğe de teşekkür eden Avcı, istasyonun eksikleri konusunda da destek beklediklerini, hedeflerinin buradaki damızlık koç ve tekelerle öncelikle Çorum’un daha sonra ise bölgenin ve ülkenin ihtiyacını karşılamak olduğunu sözlerine ekledi.

Sevindikalan Köyü Muhtarı Sefa Özcan da yaptığı konuşmada kendisinin de küçükbaş hayvan yetiştiricisi olduğunu, böyle bir tesisin köylerine kurulmasından mutluluk duyduğunu vurgulayarak bu tesisin köyleri başta olmak üzere Çorumlu hayvan yetiştiricilerine büyük katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Sırasıyla Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, TÜDKİYEBGenel Başkanı Nihat Çelik, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Vali Mustafa Çiftçi’nin konuşmaları ile devam eden program plaket töreni ve yemek ile son buldu. Köy TV tarafından çekim yapılan programda protokol üyeleri ve davetliler ayrıca koç – teke üretim istasyonunu gezerek Şevket Avcı ve birlik yöneticilerinden bilgi aldı.

(Volkan SINAYUÇ)