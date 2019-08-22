“Çorum ve Boğazkale’nin kaderi ile oynamayın”

Dünya Çorumlular Platformu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan Tevfik Göktürk, Çorum’un kaderi ile oynanmaması gerektiğini ifade ederek, Boğazkale’nin (Hattuşa) Çorum’un olduğunu kaydetti.

Tevfik Göktürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. “Hitit İmparatorluğu’nun Başkenti olan Boğazkale (Hattuşa) ilçemizin Çorum’dan kopartılarak Yozgat’a bağlanması hakkında çeşitli duyumlar almaktayız. Her gün memleketimiz Çorum üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Havaalanı ve Hızlı Tren konusu da bu tür düşüncelerin sonucudur. Lütfen bir vilayetin kaderi ile oynamayın.

Memleketimiz Çorum; Hitit İmparatorluğu ile özdeşleşmiş bir şehirdir. Hitit İmparatorluğu’nun Başkenti olan Hattuşa şu anki adıyla Boğazkale bizim bir parçamız olan nadide bir ilçemizdir. Çorum; Hattuşa, Yazılıkaya, Aslanlı Kapı, Alacahöyük gibi kültürel değerlerimizden vazgeçmemiz mümkün olamaz. Bizim hiçbir vilayetin değerlerinde gözümüz yoktur. Onlarında bizim değerlerimizde gözü olmamalıdır. Böyle bir yaklaşım komşu vilayetler arasında husumet yaratacaktır. Birliğe daha çok ihtiyacımız olan günümüz dünyasında siyasilerimizin, bürokratlarımızın kısacası devlet adamlarımızın da müsaade edeceğine ihtimal vermiyorum.

Böyle bir düşüncenin olması yanlıştır. İnsanları birbirlerine düşürür. (Varsa) böyle düşüncede olanları Dünya Çorumlular Platformu ailesi olarak kınıyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)