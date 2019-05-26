Çorum Valiliği’nden hobi bahçeleri uyarısı

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, merkez ve ilçelere bağlı köylerde hobi bahçesi adı altında arazilerin gayri resmi olarak parsellenmesi ve bu parsellerin satılarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak yapılan ve yapılacak her türlü yapının yıkılacağı konusunda daha önceden gerekli uyarılan yapıldığının hatırlatıldığı açıklama da, valilik tarafından arazide yapılan denetim faaliyetlerinde özellikle merkez ilçeye bağlı Ovasaray ve Tatar köylerinde kanuna aykırı yeni yapılaşmaların olduğu tespit edilerek bunlara 3194 sayılı İmar Kanunu’na muhalefetten Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek yapılar mühürlendiği açıklandı.

Mühürlenen söz konusu yapılardan Ovasaray köyünde 1 adet yapıya İl Encümeni tarafından yıkım kararı alındığının belirtildiği açıklama da, ayrıca encümenin tarafından Tatar Köyünde 2 adet, Ovasaray Köyünde 7 adet olmak üzere toplam 9 adet yapıya idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklama da, şu ifadelere yer verildi: “Bu cezaları müteakip yine arazide inceleme faaliyetleri sürdürülecek olup mühürlenen yapıların mühürlerinde herhangi bir tahribat, izinsiz mühür sökme gibi durum tespit edilmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 203. maddesi “Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasının veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır” hükmüne göre işlem tesis edilecektir. İdari para cezası uygulanan ve 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca ruhsatlı hale getirilemeyen yapılar hakkında yine İl Encümeni tarafından yıkım kararları alınarak en kısa süre içerisinde yıkım işlemleri gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur”