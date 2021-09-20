Çorum Valiliğinden hava kirliliği açıklaması

Çorum’da hava kirliliğinde artış olduğuna bazı haber siteleri ve platformlarda yer alan haberler üzerine bir açıklama yapan valilik, kentte hava kirliliğinin artmadığını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde kurulumu yapılan 350’yi aşkın hava kalitesi istasyonunda hava kirliliği parametreleri anlık olarak ölçülmekte ve ulusal hava kalitesi izleme ağı ile izlendiğini ve halkla paylaşıldığının belirtildiği açıklama da şu ifadelere yer verildi:

“Yerel basında yer alan ilimizin hava kalitesi ile ilgili 'IQAir platformu' tarafından yapılan ölçümlerin ve değerlendirmelerin “resmi olarak” geçerliliği bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan veri değerlendirmelerinde 'IQAir platformu'nun ölçtüğü veriler kullanılmamaktadır. İllerdeki Hava Kalitesi Değerlendirme Bültenleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanmaktadır. Bu nedenle doğru değerlendirmeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden alınmalıdır.

İlimiz Merkezinde bulunan 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu ile İlimizin hava kalitesi anlık olarak daimi şekilde izlenmektedir. Hava kalitesi izleme istasyonlarından ısınma kaynaklı, sanayi kaynaklı ve trafik kaynaklı hava kalitesi değerleri ayrı ayrı ölçülmektedir.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile hava kalitesi sınır değerleri 1 Ocak 2009 tarihinden başlayarak, hava kalitesi sınır değerleri AB müktesebatı çerçevesinde sınır değerlerde yıllık olarak azaltmaya gidilmiştir. Havada bulunması gereken azami toz sınır değeri 2008 yılında 300 g/m seviyesinde iken, yıllık yapılan azaltma ile 2020 yılı için sınır değer olan 50 g/m değerinin altına düşürülmüştür. Toz konsantrasyonu sınır değerlerinin düşmesi sebebiyle hava kirliliği yönünden artış olmamasına rağmen bilhassa hava akımının oluşmadığı kış aylarında partikül madde (toz) kirlilik değerinde bir miktar kirlilik görülmektedir.

İlimizde Mimar Sinan istasyonunda PM 2,5 ölçümü yapılmaktadır. Ancak, Ülkemiz mevzuatına göre haberde bahsi geçen PM 2.5 için herhangi bir sınır değer bulunmamakta, PM 2,5’un herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Ulusal mevzuatımıza göre PM 2,5 hava kalitesi ile ilgili değerlendirmelerde kriter olarak kullanılmamaktadır.

Ülkemizde mevzuatımıza göre toz ile ilgili değerlendirmeler PM10 verilerine göre yapılmaktadır. PM10 verilerine göre yapılan değerlendirmeler neticesinde de ilimiz hava kirliliği yoğun iller arasında yer almamaktadır. Çorum, hava kirliliği artan değil 'hava kirliliği sürekli azalan iller' arasında olduğu açıkça görülmektedir. 2004 yılında doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı, hava kirliliğini azaltma çalışmalarına hız kazandırmıştır. 05.03.2020 tarih ve 2020/98 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile İlimiz Merkez İlçede bulunan ve yakıt olarak kömür kullanan merkezi kalorifer sistemli apartmanlarda, işyerlerinde ve iş merkezlerinde, 2020-2021 ısınma döneminde alternatif temiz yakıt kullanımına (doğalgaz, güneş enerjisi vb.) geçişin zorunlu hale getirilmesi kararı alınmış ve başarılı bir şekilde dönüşüm sağlanmıştır. Özellikle kömür kaynaklı kükürtdioksit (SO2) değeri ortalaması 2019-2020 ısınma döneminde 23 g/m olarak, 2020-2021 ısınma döneminde ise 11g/m olarak ölçülmüş olup doğalgaz dönüşümü sayesinde kükürtdioksit parametresinde gözle görülür bir azalma sağlanmıştır.

Ayrıca, ısınmadan kaynaklı kirliliğinin önlemesi amacıyla ilimize gelen ithal ve yerli kömürlerden düzenli olarak kömür numuneleri alınarak yetkili laboratuvarlarda analizi yaptırılıp, değerleri sağlamayan kömürlerin sevkiyatı durdurulmakta ve ilgili firmalarına Valiliğimiz tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bunun dışında, 2020-2024 yılı Çorum İl Temiz Hava Eylem Planı hazırlanarak, onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. İlimizde oluşan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla 2020 yılında tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.