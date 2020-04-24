Çorum Valiliği Ramazan videolarını da paylaşacak

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Evde Kal Çorum" çağrımıza videolarına gösterdiğiniz yoğun ilgi ve desteğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.Yoğunluktan videolarını yayınlayamadığımız vatandaşlarımız da haklarını helal etsinler. İyi ki varsınız Çorum.Yine bir farkındalık yaratmak için şimdi de Mübarek Ramazan ayımız için temennilerinizi, düşüncelerinizi,manilerinizi ve dualarınızı içeren kısa videolarınızı 0 538 836 5159 numaralı Whatsaap hattımıza gönderin bizlerde sizler için Valiliğimiz Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarımızda paylaşım yapalım.Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz” ifadelerine yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)