Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
87888
ALTIN
312.025
DOLAR
6.4242
STERLİN
7.8882
EURO
7.1690

Çorum Valiliği'nden 'corona virüs' açıklaması

Çorum Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapılan 35 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, 5 kişinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi. 

Çorum Valiliği'nden 'corona virüs' açıklaması

Çorum Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi yapılan 35 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, 5 kişinin sonuçlarının beklendiğini bildirdi. 

16 Mart 2020 Pazartesi 20:10
Çorum Valiliği'nden 'corona virüs' açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çin'de başlayıp dünyaya yayılan corona virüs salgınıyla mücadelenin Türkiye'de aralıksız devam ettiği belirtildi. 
Çorum'da corona virüs şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısının 91 olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
"Yatış verilmeden gerekli bilgilendirmeler yapılarak acil servisten taburcu edilen hasta sayısı 49, yatış verilen hasta sayısı 42, yatış sonrasında taburcu edilen 34, çalışılan 2019nCoV-PCR testi sayısı 40, pozitif 2019nCoV-PCR testi sayısı 0, negatif 2019nCoV-PCR testi sayısı 35, sonuç beklenen 2019nCoV-PCR testi sayısı 5, an itibarıyla serviste takip edilen hasta sayısı 8, an itibarıyla acil serviste değerlendirilen hasta sayısı 0'dır. Vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarınca tespit edilen tedbirleri eksiksiz uygulamalarını, özellikle yurt dışından gelen, umre dönüşü yapan kişilerin belirlenen tedbir ve hijyen uygulamalarını kusursuz yerine getirmelerini bekliyor ve arzu ediyoruz. Çok şükür ki ilimizde bugüne kadar virüs bulgusuna rastlanılmamıştır."

İlgili Haberler
'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi'
'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi'
Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
Armina Termal Otel ilaçlandı
Armina Termal Otel ilaçlandı
Ahlatcı mağazaları dezenfekte edildi
Ahlatcı mağazaları dezenfekte edildi
ÇANAKKALE RUHUYLA
ÇANAKKALE RUHUYLA
Çorumlu sanatçılar Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na katıldı
Çorumlu sanatçılar Art Ankara Çağdaş Sanatlar Fuarı’na katıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim