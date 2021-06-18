Çorum vaka sayısı en yüksek 12. il oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan tabloya göre Çorum'da vaka sayısı bu hafta 100 binde 80.36’ya yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz hafta 100 binde 69.88’di. Yaklaşık 2.5 ay sonra Çorum'da vaka sayısı yükselişe geçti. Koronavirüs risk haritasını gösteren Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında da bazı bölgeler yeniden kızarmaya başladı. Vali Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde ilimizde vaka sayılarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekmiş ve ‘Rehavete kapılmayın’ uyarısında bulunmuştu. Çorum vaka sayısı en yüksek 12. olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek." dedi.



