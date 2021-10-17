“Çorum, vaka sayısı en çok artan illerden biri”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim tarihleri arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını paylaştı. Haritaya göre en çok vaka görülen il 551, 76 ile Zonguldak oldu. Bir önceki haftaya göre en çok artan ilimiz ise sırasıyla Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu.
Güncel 17.10.2021, 13:50
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|4
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|P
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|3
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|1. Real Sociedad
|9
|20
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|8
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