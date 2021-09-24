Çorum vaka sayıları en çok artan 10 ilden biri

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı Çorum’da 301oldu.

Önceki hafta (4-10 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı Çorum’da 217,68 olmuştu.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart pic.twitter.com/13UXMDNUv6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 24, 2021

Yayımlanan haritaya göre illerin dağılımı şu şekilde oluştu:

Adana: 148,67

Adıyaman: 267,37

Afyon: 228,11

Ağrı: 168,46

Aksaray: 298,34

Amasya: 212,82

Ankara: 343,08

Antalya: 47,29

Ardahan: 103,99

Artvin: 273,74

Aydın: 45,48

Balıkesir: 80,87

Bartın: 223,64

Batman: 205,07

Bayburt: 393,11

Bilecik: 259,70

Bingöl: 280,73

Bitlis: 182,91

Bolu: 310,99

Burdur: 111,95

Bursa: 135,86

Çanakkale: 88,08

Çankırı: 244,25

Çorum: 301,63

Denizli: 96,36

Diyarbakır: 154,48

Düzce: 316,42

Edirne: 82,40

Elazığ: 416,18

Erzincan: 400,97

Erzurum: 290,53

Eskişehir: 301,63

Gaziantep: 214,88

Giresun: 266,09

Gümüşhane: 317,57

Hakkari: 122,99

Hatay: 157,90

Iğdır: 115,74

Isparta: 125,82

İstanbul: 229,92

İzmir: 49,58

Kahramanmaraş: 202,37

Karabük: 298,42

Karaman: 399,73

Kars: 169,17

Kastamonu: 461,77

Kayseri: 472,26

Kırıkkale: 433,08

Kırklareli: 82,10

Kırşehir: 297,48

Kilis: 309,54

Kocaeli: 260,91

Konya: 352,57

Kütahya: 337,44

Malatya: 485,64

Manisa: 137,46

Mardin: 138,76

Mersin: 68,92

Muğla: 43,17

Muş: 234,97

Nevşehir: 300,69

Niğde: 327,84

Ordu: 236,41

Osmaniye: 166,62

Rize: 476,25

Sakarya: 307,58

Samsun: 271,22

Siirt: 74,91

Sinop: 273,49

Sivas: 394,72

Şanlıurfa: 165,80

Şırnak: 54,11

Tekirdağ: 142,54

Tokat: 377,85

Trabzon: 538,61

Tunceli: 149,80

Uşak: 161,60

Van: 46,81

Yalova: 145,26

Yozgat: 404,92

Zonguldak: 361,63