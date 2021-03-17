Çorum, “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programında

Çorum Belediyesi’nin davetiyle şehre gelen ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan, Çorum’un tarihi ve kültürel mekânlarında çekimler yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da hazır bulunduğu çekimler esnasında Çorum’un güzellikleri, sosyal ve kültürel zenginlikleri ve Belediye’nin projeleri hakkında bilgi verildi.

Çorum’un her yönüyle ele alındığı “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programının çok yakında Star TV’de yayınlanacağı açıklandı.

(Haber Merkezi)

