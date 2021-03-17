Çorum, “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programında
Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan’ın hazırlayıp yayına sunduğu “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programının bu haftaki çekimleri Çorum’da yapıldı.
Güncel 17.03.2021, 19:35
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Çorum Belediyesi’nin davetiyle şehre gelen ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan, Çorum’un tarihi ve kültürel mekânlarında çekimler yaptı.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da hazır bulunduğu çekimler esnasında Çorum’un güzellikleri, sosyal ve kültürel zenginlikleri ve Belediye’nin projeleri hakkında bilgi verildi.
Çorum’un her yönüyle ele alındığı “Vahe ile Evdeki Mutluluk” programının çok yakında Star TV’de yayınlanacağı açıklandı.
(Haber Merkezi)
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