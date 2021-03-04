“Çorum, üvey evlat muamelesi görmekten kurtulmalıdır”

Çorumluların 1995 yılında ihalesi yapılan ve inşaatı yarım bırakılan havaalanına halen kavuşamadığının altını çizen Tahtasız, Yozgat AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın Çorumlularla alay etmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Başkan Yardımcısı Ali Bükücü ile birlikte Çorum Havaalanı inşaatında incelemeler yaptı.

“26 YILDIR HAVAALANI BEKLİYORUZ”

1995 yılında ihalesi yapılan, 1996 yılında da temeli atılan ve inşaatına başlanılan Çorum Havaalanının 1998 yılında inşaatının durdurulduğunu ve 2002 yılında da tamamen rafa kaldırıldığını hatırlatan Tahtasız, 26 yıldır havaalanı bekleyen Çorumluların artık bu özlemlerine kavuşması gerektiğini kaydetti.

Yozgat AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın sosyal medya hesabından “Çorum havaalanın pistinin uzunluğu, bizim yeni yapılan havaalanı pistinden 100 metre uzun olacakmış” şeklinde bir paylaşım yaparak Çorumlularla alay etmesine tepki gösteren Tahtasız, Çorum’un artık üvey evlat muamelesi görmekten kurtarılması gerektiğini vurguladı.

Çorum’un 2019 yılı ihracat rakamları 1 milyar 539 milyon dolardır.

Çorum, 2020 yılında da pandemi süreci olmasına rağmen 909 milyon dolar ihracat yapan bir il. Çorumlu sanayicilerimiz 7500 kişiye istihdam sağlamaktadır. İlimiz ayrıca Hititlerin başkentidir. Çalışkan bir Çorumlu olmasına rağmen maalesef şu anda Yozgat’a havalimanı yapılıyor, bizler kesinlikle kıskanmıyoruz. Daha iyileri yapılsın ancak Çorum da bu hizmetten mahrum bırakılmasın. Tokat’ın havalimanı ikincisi bitti. Kastamonu havalimanı açılmak üzere. Komşu illerimiz Samsun’da, Sinop’ta havalimanı var. Çorum’un ihracat rakamları bu illerden çok çok fazla olmasına rağmen hak ettiği yatırımı alamıyor” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)